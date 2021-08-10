Сексуальное воспитание мальчиков и девочек: в чем разница?

Сексолог и ведущая реалити «Эксы», которое с 14 сентября покажет Новый канал, Наталья Ежова рассказала, кто из родителей и о чем должен говорить с дочерью и сыном

Сексуальное воспитание входит в топ самых горячих тем, которые интересуют родителей. Сексолог, психолог и ведущая реалити «Эксы», которое осенью стартует на Новом канале, Наталья Ежова уже рассказывала, как должен происходить разговор с ребенком о сексе. Но есть ли разница в сексуальном воспитании мальчиков и девочек?

– То, что мы должны по-разному воспитывать сына и дочь – миф, – говорит Наталья Ежова. – Такое впечатление, что только мужчина может покупать презервативы, а женщина – нет. Или что во время беременности ответственность лежит только на ней, а на нем – нет. Или что мужчина может спокойно гулять, менять партнерш, а у женщины должен быть один партнер. Ну, или наоборот. Это стереотипы, к которым мы привыкли. На самом деле, сексуальное воспитание – это о безопасности. А правила безопасности, как на дороге – одинаковы для всех.

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Важнейшими составляющими в сексуальном воспитании детей должны быть контрацепция, гигиена и психологическое здоровье. К последнему можно отнести готовность или неготовность к интиму, защиту своего тела и личных границ.

– Единственное разграничение, которое должно быть в этой ситуации, – кто с кем должен говорить о сексе, – отмечает эксперт. – Мужчине легче доносить информацию сыну, а женщине – дочери. Все, исходя из собственного опыта. Отец должен рассказать мальчику о поллюции, мастурбации, презервативах и как их правильно надевать. Нужно подчеркнуть тему уважения границ женщины и собственных границ. Ведь насилие может быть не только в одну сторону. Мама должна рассказать дочери о менструации, средствах гигиены в это время, о ПМС, о том, как меняется грудь, о женской контрацепции. Обязательно нужно проговорить, что не нужно вступать в половой контакт, когда не готова. Все должно быть по согласию обеих сторон, а не через шантаж или манипуляцию.

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Также сексолог советует поговорить с детьми об эротических фильмах и порно.

– Стоит пообщаться обо всем, что дети могут узнать и почувствовать в будущем, – говорит ведущая. – Ребенок не должен стесняться слушать информацию на тему секса от родителей. Это норма, которая должна быть в каждой семье.

Третий сезон реалити об отношениях и правилах жизни «Эксы» Новый канал покажет уже с 14 сентября! Не пропустите горячую романтично-экстремальную премьеру!