Розмови з дітьми про секс: коли і як їх починати?

Співведуча реаліті «Екси» (Новий канал), психолог і сексолог Наталя Єжова порадила, як торкнутися цієї непростої теми

Більшість батьків вважають розмови про секс незручними. Думають: щойно дитина дізнається – відразу ж почне цим займатися. Тому дорослі якомога довше відкладають цей момент. Але на інтимні теми, за порадою психолога і сексолога Наталії Єжової, з дитиною можна починати спілкуватися вже з дворічного віку.

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– Сексуальне виховання – це не просто розмови про секс, – пояснює співведуча реаліті «Екси» – проекту, який не один рік з успіхом показував Новий канал. – Це інформація про вагітність, пологи, гігієну, контрацепцію, психологічний комфорт. Дослідження показали, що діти, які пройшли сексуальну освіту вдома або в школі, пізніше починають статеве життя, менше схильні до хвороб і небажаних вагітностей.

Подібні розмови рекомендують починати з моменту, коли дитина може усвідомлювати, що є його і чуже тіло.

– Розкажіть дитині, що його інтимні органи особливі. Не плутати з брудними чи непристойними, – каже Наталя Єжова. – Покажіть, де вони знаходяться, скажіть, як правильно називаються. Поясніть, що це нормальні органи, як вуха і ніс. Але їх потрібно ховати в трусиках, тому що вони інтимні. Не потрібно показувати всім і давати торкатися. Розкажіть дитині не лише про його частини тіла, а й про протилежну стать. Щоб вона знала правильну назву органів і змогла порозумітися з вами.

Де і коли варто говорити з дітьми на інтимні теми?

– коли укладаєте дитину спати, і ви розслаблені;

– коли миєте її у ванній;

– після обстеження у лікаря;

– в сімейному колі – в звичайній спокійній обстановці.

На які теми і в якому віці розмовляти?

2-4 роки – назва частин тіла, і де вони знаходяться. Батьки без деталей малюють загальну картину про виношування і народження дітей.

4-6 років – розповідь про те, як народжуються діти. Батьки пояснюють про сперматозоїди і яйцеклітини і їх роль у появі на світ немовлят.

6-9 років – загальна картинка статевого контакту. Батьки розповідають, як відбувається процес запліднення, як дитина росте і розвивається в животику в мами. Якщо дитина буде ставити запитання, відповідаємо на них і деталізуємо.

10-12 років – статеве дозрівання, зміни в тілі. У цей період батьки мають відверто поговорити з дітьми про менструацію, мастурбацію, психологічну готовність до сексу й допустимі межі.

І головне, вважає Наталя Єжова, як у сексуальному вихованні, так і в стосунках із дитиною – довіра. Налагодьте контакт, і тоді ваше чадо передусім і без сорому буде ставити інтимні запитання саме вам, а не шукати відповіді в інтернеті.