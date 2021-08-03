Секс по дружбі: сексолог розповіла, що треба знати про цей тип стосунків

Ведуча реаліті «Екси», яке 14 вересня стартує на Новому каналі, Наталя Єжова пояснила, що дає чоловікам та жінкам дружній секс

У сучасному світі частіше чуємо поняття «секс по дружбі». Люди стали почувати себе вільніше, тож і дозволяють собі такий пікантний тип стосунків. Та звідки пішло бажання інтиму без зобов’язань? Тонкощі питання пояснила сексологиня та ведуча реаліті «Екси», яке Новий канал покаже з 14 вересня, Наталя Єжова.

– Секс по дружбі – це, говорячи простою мовою, недостосунки. Точніше – інфантильні стосунки, в яких партнери бояться психологічної близькості, – говорить експертка. – Люди бояться відкритись один перед одним та показати внутрішню вразливість. Не хочуть брати відповідальності за стосунки. Зазначу, що чоловік – інструментальний. У сексі по дружбі він задовольняє свою потребу в фізичній близькості. Він не бере відповідальність за жінку, але отримує те, що йому потрібно. Якщо він у стосунках і створює цей любовний трикутник, то це означає, що він не задоволений своєю парою. Йому не достатньо інтиму, тож добирає його десь на стороні. Жінка – емоційна особистість. У таких стосунках вона добирає цю потребу. Секс та збудження для неї – це про емоції. У такої жінки або низька самооцінка, або вона також в парі, де їй не вистачає інтиму та емоцій.

Вона сказала «так»? На фіналі «Ексів» учасник зробив дівчині пропозицію

На жаль, у більшості випадків цей тип стосунків закінчується для когось з двох не ліпшим чином.

– Хтось з «друзів по сексу» точно закоханий в іншого і не зізнається, – пояснює сексологиня. – А стабільним цей тип стосунків може бути лише, якщо це любовні трикутники. Якщо немає додаткових партнерів, конструкція довго не протягне. Рано чи пізно жінка захоче турботи, захисту та відповідальності від чоловіка, а чоловік, у свою чергу, вірності.

Більше цікавих пояснень на найпоширеніші питання читайте на сайті Нового каналу. А прем’єру реаліті «Екси» не пропустіть вже 14 вересня о 19:00 в ефірі телеканалу!