Слава Каминская призналась, что подарит любимому на Новый год

За кулисами шоу «Дети против звезд» (Новый канал) артистка раскрыла секреты создания новогоднего настроения

Когда пара Славы и Эдгара сообщила о разводе – фанаты были в шоке. Их союз считали одним из самых крепких в шоу-бизнесе. С отцом своих детей артистка поддерживает прекрасные отношения. А недавно призналась, что ее сердце не свободно. Имя возлюбленного она не раскрывает. Но с Новым каналом певица поделилась секретом, какой подарок приготовила парню под елочку.

– Любимому, по давней девичьей традиции, подарю красивую артистку под бой курантов, – улыбается она. – Себе под елочку заказала целый wish-list на ватмане (смеется). Чего там только нет, главное, не перепутать габариты. А вот детям, если честно, еще не придумала. У них тоже есть лист желаний, мне остается только определиться с приоритетностью. Леон обожает книги, всякие познавательные штуки, ну и что-то для активного спорта. Лаурке нужно что-то девчачье: она обожает косметику и всегда первая в очереди, чтобы сделать маме макияж. Возможно, будем «работать» в этом направлении.

К праздникам Слава Каминская готовится задолго.

– Главная семейная традиция – наряжать елку вместе с детьми. В этом году у детей двойной ритуал: на папиной локации и у нас дома, – рассказывает она. – Леон и Лаура родились в декабре, поэтому декор квартиры начинается заранее. У нас всегда много шаров, лент, к этому добавляем гирлянды и елку – Сhristmas mood готов. Собственное праздничное настроение я создаю на шоппинге – когда выбираю подарки для родных и близких. Обожаю это дело!

Новый год артистка будет праздновать на сцене, как и предыдущие 15 лет. А потом звездная мамочка поспешит к сыну и дочери. Ведь она так любит проводить с ними время. Они научили ее лепить огромные слаймы. Свои умения певица показала в шоу «Дети против звезд». Какими талантами удивят другие участники – смотрите во вторник, 29 декабря, и в среду, 30 декабря, в 19:00 на Новом канале.

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