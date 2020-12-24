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Слава Каминская призналась, что подарит любимому на Новый год

Слава Каминская призналась, что подарит любимому на Новый год

За кулисами шоу «Дети против звезд» (Новый канал) артистка раскрыла секреты создания новогоднего настроения

Когда пара Славы и Эдгара сообщила о разводе – фанаты были в шоке. Их союз считали одним из самых крепких в шоу-бизнесе. С отцом своих детей артистка поддерживает прекрасные отношения. А недавно призналась, что ее сердце не свободно. Имя возлюбленного она не раскрывает. Но с Новым каналом певица поделилась секретом, какой подарок приготовила парню под елочку.

– Любимому, по давней девичьей традиции, подарю красивую артистку под бой курантов, –  улыбается она. – Себе под елочку заказала целый wish-list на ватмане (смеется). Чего там только нет, главное, не перепутать габариты. А вот детям, если честно, еще не придумала. У них тоже есть лист желаний, мне остается только определиться с приоритетностью. Леон обожает книги, всякие познавательные штуки, ну и что-то для активного спорта. Лаурке нужно что-то девчачье: она обожает косметику и всегда первая в очереди, чтобы сделать маме макияж. Возможно, будем «работать» в этом направлении.

Слава Каминская призналась, что подарит любимому на Новый год

К праздникам Слава Каминская готовится задолго.

– Главная семейная традиция – наряжать елку вместе с детьми. В этом году у детей двойной ритуал: на папиной локации и у нас дома, – рассказывает она. – Леон и Лаура родились в декабре, поэтому декор квартиры начинается заранее. У нас всегда много шаров, лент, к этому добавляем гирлянды и елку – Сhristmas mood готов. Собственное праздничное настроение я создаю на шоппинге – когда выбираю подарки для родных и близких. Обожаю это дело!

Новый год артистка будет праздновать на сцене, как и предыдущие 15 лет. А потом звездная мамочка поспешит к сыну и дочери. Ведь она так любит проводить с ними время. Они научили ее лепить огромные слаймы. Свои умения певица показала в шоу «Дети против звезд».  Какими талантами удивят другие участники – смотрите во вторник, 29 декабря, и в среду, 30 декабря, в 19:00 на Новом канале. 

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