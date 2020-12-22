Слава Каминская увлеклась созданием слаймов

Певица продемонстрирует свой талант уже в эту среду в шоу «Дети против звезд» (Новый канал)

Сложно представить диву украинского шоубиза Славу Каминскую, собственноручно создающую слаймы. На сцене она блистает под светом софитов, а вечером дома с детьми создает эти детские игрушки. Почему она сделала дома «мини-фабрику»? Певица рассказала об этом за кулисами шоу «Дети против звезд»

– Когда начался жесткий карантин, дома было нечего делать, – рассказала Слава. – Дети в садик не ходили, и их нужно было как-то развлекать. А я мать, которая может загуглить «Как развлекать детей». Слаймы увлекли их больше всего. А потом они занимали меня, потому что после игр нужно было отмывать квартиру. У меня в слаймах было все: дети, ковры, стены, мягкая мебель! В общем, время проводили весело.

Недели тренировок сделали Славу мастером по слаймам. В шоу «Дети против звезд» ей нужно будет создать настолько огромный, чтобы он смог накрыть ребенка. Получится ли у нее? Смотрите в среду в 19:00 на Новом канале!

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