Злата Огневич рассказала о своей суперспособности

Почему вы не увидите певицу в норковой шубе и у мясного отдела в супермаркете

Известные люди всегда подавали пример для подражания. Они влияют на культуру, модные тренды и даже экологию. Один из самых популярных экоактивистов – Леонардо Ди Каприо. Голливудский актер выступает против загрязнения атмосферы и глобального потепления. Среди украинских звезд тоже есть свои супергерои, которые используют славу во благо. Например, Злата Огневич учит своих сторонников бережно относиться к природе и сортировать мусор. В шоу «Дети против звезд» она рассказала, как пришла к этому.

– Началось все три года назад, когда я полностью отказалась от употребления мяса, – вспоминает артистка. – Сейчас иногда ем морепродукты. Понимая важность сохранения планеты, отказалась от изделий из меха и начала сортировать мусор.

В магазин певица ходит не с пустыми руками.

– У меня есть около десяти экосумок, с которыми я хожу на закупки, – говорит Злата. – Кассиры часто благодарят меня за экосознание. Приятно слышать такие слова.

В шоу «Дети против звезд» артистка показала, как разбирается в маркировке на отходах и сортирует мусор.

– Взрослые должны учить детей ходить в маркет с экосумкой, брать с собой емкость для напитков, проверять, тестируют ли косметику на животных, сортировать бытовые отходы и сдавать их на переработку, – считает певица.

Какие способности покажут другие знаменитости – смотрите в шоу «Дети против звезд» каждую среду в 19:00 на Новом канале.

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