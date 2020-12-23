Даша Астафьева спасла птенца от гибели

Артистка увлекается орнитологией и не раз приходила на помощь пернатым

Соблазнительная Даша Астафьева не перестает удивлять. В прошлом году в шоу «Дети против звезд» (Новый канал) она показала мастерство игры в хоккее на траве. В этот раз решила поразить зрителей другим хобби – орнитологией. Оказывается, благодаря своему увлечению птицами артистка помогает им. Об этом Новый канал узнал за кулисами шоу «Дети против звезд».

– Я спасла грачей, ворона и поющего дрозда, – рассказывает Даша Астафьева. – Летом – птенца вяхиря. Во время сильного дождя маленький птенец так намок, что выпал из гнезда. Летать он еще не умел. Мои собаки нашли пернатого и начали нападать. Я забрала птицу домой, просушила полотенцем, напоила водой и выпустила. За птенцом прилетели родители.

Пернатым артистка помогает вместе со специалистом.

– У меня есть друг-орнитолог, с которым я всегда советуюсь и всячески стараюсь следовать его рекомендациям, – признается она. – Пока все заканчивалось хорошо. Все птицы живы и здоровы.

Показать свои знания в орнитологии Даша Астафьева смогла на съемках шоу «Дети против звезд» в баттле против 7-летнего Сергея Каменева. Школьник летом не расстается с биноклем, ведь обожает наблюдать за птицами. А еще мальчик так сильно любит животных, что сознательно стал вегетарианцем. Сможет ли он победить певицу – узнаем в шоу «Дети против звезд» сегодня в 19:00 на Новом канале.

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