Владимир Шумко готовит собственный альбом. Слушаем первый трек

Эксклюзивно для Нового канала комик передал черновой вариант разрывного хита о любви

За кулисами шоу «Дети против звезд» участники раскрывают свои самые сокровенные секреты. Так, Владимир Шумко (Improv Live Show), пока готовился к соревнованиям с соперником, рассказал о своей будущей певческой карьере. Оказывается, за время карантина Вова научился играть на гитаре и свел черновой вариант своего дебютного трека.

– Это песня о любви. Трек называется «LOVEшансон», – поделился комик. – Это надо услышать. Буду выступать под псевдонимом Шу. Премьеру планирую, когда запишу альбом, хотя бы шесть песен. Давайте так! Это будет в августе. Когда – я не могу сказать. Ну хорошо, в августе вечером.

Что ж, будем ждать вечер августа и грандиозную премьеру от Шу.

А уже в эту среду состоится новая игра «Дети против звезд». Не пропустите премьеру в 19:00 на Новом канале!

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