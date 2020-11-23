Новый каналДети против звездНовостиВладимир Шумко готовит собственный альбом. Слушаем первый трек

Владимир Шумко готовит собственный альбом. Слушаем первый трек

Владимир Шумко готовит собственный альбом. Слушаем первый трек

Эксклюзивно для Нового канала комик передал черновой вариант разрывного хита о любви

За кулисами шоу «Дети против звезд» участники раскрывают свои самые сокровенные секреты. Так, Владимир Шумко (Improv Live Show), пока готовился к соревнованиям с соперником, рассказал о своей будущей певческой карьере. Оказывается, за время карантина Вова научился играть на гитаре и свел черновой вариант своего дебютного трека.

– Это песня о любви. Трек называется «LOVEшансон», – поделился комик. – Это надо услышать. Буду выступать под псевдонимом Шу. Премьеру планирую, когда запишу альбом, хотя бы шесть песен. Давайте так! Это будет в августе. Когда – я не могу сказать. Ну хорошо, в августе вечером.

Что ж, будем ждать вечер августа и грандиозную премьеру от Шу.

А уже в эту среду состоится новая игра «Дети против звезд». Не пропустите премьеру в 19:00 на Новом канале!

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