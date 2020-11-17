Как сбрасывать негатив? Эффективный метод от Жени Кота

За кулисами шоу «Дети против звезд» (Новый канал) танцор рассказал о своем полезном хобби

Кто бы мог подумать, что яркий танцор и любимец публики Женя Кот дома предпочитает очень спокойное созидательное занятие. За кулисами игрового шоу Нового канала Женя рассказал о таланте, о котором не подозревают даже его преданные фанаты. Именно это увлечение помогает Коту абстрагироваться после тяжелого рабочего дня или сложных эмоциональных нагрузок.

– Я выращиваю розы, – рассказал танцор. – У меня дома шесть кустов больших трехметровых роз. Они огромные! Три куста бордовых, один розовый, еще один коралловый. Пахнут просто бесподобно. И один куст белых роз обвивает входную дверь дома. Еще у меня растет самшит, туи, барбарис, можжевельник, лаванда… Я люблю поковыряться в земле, красивенько все посадить. Так отвлекаюсь, заземляюсь, уходит негативчик (улыбается).

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Несмотря на такое страстное увлечение, жена Жени, танцовщица Наталья Татаринцева, только на пятом году совместной жизни заинтересовалась хобби мужа. И тоже высадила немного цветов собственноручно.

В шоу «Дети против звезд» Женя Кот продемонстрирует не талант садовода, а свои танцевальные умения. В звездной команде вместе с ним против очень одаренных детей будут соревноваться шеф-повар и ведущий Эктор Хименес-Браво и комик Владимир Шумко. Этот выпуск будет очень зрелищным и эмоциональным!

Включайте шоу «Дети против звезд» в среду в 19:00 на Новом канале.

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