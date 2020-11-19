Эктор Хименес-Браво рассказал о первой работе

Титулованый шеф-повар начинал свой кулинарный путь с гамбургеров

Эктор Хименес-Браво не нуждается в представлении. Его знают все, кто хоть раз смотрел телевизор, ведь он – судья кулинарного шоу. А еще у него три ресторана в Киеве, своя кулинарная академия… Он даже разработал авторский кулинарный стиль «Nuevo Latino», соединив французскую, латиноамериканскую и азиатскую кухни. Но таким успешным именитый шеф был не всегда. Свой путь к кулинарной славе Эктор начал с самых низов – о чем и рассказал в шоу «Дети против звезд» (Новый канал).

– 30 лет назад впервые приготовил пиццу на своей первой работе, – вспоминает он. – Дело было так. Я работал в фастфуде, готовил исключительно гамбургеры. Однажды мой коллега, который отвечал за пиццу, заболел. В тот день вместо него пиццу готовил я.

Эта история впечатлила ведущего шоу «Дети против звезд» (Новый канал) Сергея Притулу.

– Нехай Ектор буде для вас мотиватором, – восхищается Сергей. – Людина починала свою кар’єру з того, що робила гамбургери. І подивіться, куди він вибився. З-під його легкої руки шеф-кухарі розлітаються по всій Україні.

Свои кулинарные умения Эктор показал в баттле с 11-летним Ильей Филатовым. И даже тот один день в жизни, когда именитый шеф готовил пиццу, не прошел зря. Без скалки он смог раскатать тесто и сделать три пиццы: «Маргариту», «Четыре сыра» и «Домашнюю».

Какими талантами удивят другие звезды – смотрите каждую среду в 19:00 в шоу «Дети против звезд» на Новом канале.

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