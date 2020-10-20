Оля Полякова рассказала, какие подарки ненавидит

Королева Ночи приняла участие в игровом шоу «Дети против звезд» (Новый канал)

В среду, 21 октября, в 19:00 состоится очередная битва талантов! В команде звезд сыграет главная блондинка страны Ольга Полякова. Певица продемонстрирует неожиданный талант.

Оказывается, гламурная дива обожает стоять у плиты. Ее не пугают «взрывы» на кухне во время готовки. Ольга шутит, что они у нее происходят каждый день.

В паузах между съемками Полякова сыграла с соперником в игру «Было – не было» и рассказала много эксклюзивной личной информации.

К примеру, певицу задаривают подарками, но есть категории презентов, которые она терпеть не может. Так что, фанатам на заметку.

– Я передариваю подарки, если они мне не нравятся, – рассказала Ольга. – Есть такие странные! Дурацкие статуэтки и картины! Прекратите мне их дарить! (смеется)

Кажется, такие «сюрпризы» не только надоедают, но уже и раздражают! Узнайте еще больше звездных секретов в эксклюзивном видео.

Не забудьте включить Новый канал в среду в 19:00, чтобы увидеть невероятное шоу!

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