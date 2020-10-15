Даша Трегубова рассказала, как пробудить актерский талант у детей

За кулисами шоу «Дети против звезд» (Новый канал) ведущая и актриса поделилась полезным лайфхаком

Даша Трегубова уверена, что талант есть у каждого из нас. Его только нужно отыскать. И это выражение подтверждают невероятные умения участников игрового шоу «Дети против звезд».

Дома актриса подмечает, чем заинтересовалась ее дочь Полина и помогает ей развиваться в этом направлении. Даша даже придумала свою методику. И поделилась ею за кулисами шоу:

Посмотреть эту публикацию в Instagram dasha.tregubova 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Я верю в то, что каждый человек талантлив в чем-то. Просто это нужно проверять ежедневно. Попробовать заниматься живописью, актерским мастерством, бегом… И в конце концов вы найдете свой талант, – рассказала актриса. – Моя дочь Полина была со мной на площадке всю жизнь. С трех месяцев она тоже летала и ездила на съемки. И тоже очень захотела сниматься в кино. Мы с ней начали готовиться к пробам. И придумали собственную игру, которая, кстати, как показывает практика, очень развивает детское воображение и умение общаться. Мы играем, придумываем персонажа, и она в него перевоплощается. Самым интересным у нас получился мальчик Петя. Говорю ей: «Поля, ты сейчас выходишь на балкон, возвращаешься, и все – ты уже хулиган Петя. Можешь говорить все, что придет в голову, но только не выходи из образа. И моя Поля уже по 30 минут может «держать» образ, и это очень круто. Я призываю всех играть со своими детьми во все игры, чтобы найти их скрытые таланты.

Даша тоже не отстает в поисках новых хобби. Звезда рассказала, что начала заниматься танцами на пилоне:

Посмотреть эту публикацию в Instagram dasha.tregubova 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– В этом году у меня появилось новое умение – я занимаюсь танцами на пилоне. Судя по тому, как реагируют мои учителя, примерно через год смогу побороться с кем угодно, даже с Деми Мур (смеется). Это интересное хобби после байка, прыжков с парашютом и покорения Килиманджаро я могу положить в свою копилку.

Смотрите «Дети против звезд» каждую среду в 19:00 на Новом канале.

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