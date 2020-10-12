За кулисами шоу «Дети против звезд» (Новый канал) певец вспомнил, на что может пойти ради результата

Уже в эту среду Ivan NAVI вместе с ведущей Дашей Трегубовой и оперной певицей Еленой Гребенюк сыграет против чрезвычайно талантливой детской команды. Иногда в ходе соревнования и взрослые, и дети забывают о правилах вежливости, если речь о победе.

За кулисами шоу «Дети против звезд» певец вспомнил, на что шел в жизни, чтобы выиграть. Например, он до сих пор помнит один из первых серьезных боев, который состоялся, когда ему было 14 лет.

– Я очень долго готовился к первому бою и помню своего соперника, – рассказал Иван. – У меня был первый бой, а у него тринадцатый, и он победил во всех. Я волновался, как все пройдет. Хотя дрались мы три раунда. После второго он мне разбил нос, и кровь начала течь ручьем. Тренер ко мне подходит и говорит: «Бросаем полотенце и завершаем бой?» Но я отказался. В третьем раунде соперник добил нос окончательно. Помню, поднимают ему руку, а я чувствую вкус собственной крови на губах. Зато тренер пожал мне руку и сказал, что молодец. После того понял, что именно в спорте я азартен.

На шоу «Дети против звезд» певец будет демонстрировать умение, которое обожают как дети, так и боксеры – прыжки на скакалке. Но не обычные, а суперсложные:

– Когда увидел, что их будет две, а я должен прыгать на третьей, подумал: «Зачем я на это подписался», – смеется певец. – Еще буду в леггинсах. Пацаны с района поймут, что это для шоу.

Включайте «Дети против звезд» в среду в 19:00 на Новом канале.

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