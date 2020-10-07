Юлия Санина раскрыла райдер The Hardkiss

Что требует коллектив у организаторов выступлений?

О райдерах известных исполнителей ходят легенды. Какие только условия не выставляют артисты к организаторам концертов. Бывший «битл» Пол Маккартни просит композиции цветов, где обязательно должны быть лилии сорта «Касабланка». Мадонна – новое брендовое сиденье для унитаза в каждый номер, где она останавливается. Адель нужны шесть металлических чайных ложечек. А Дженнифер Лопес не может выступать без минеральной воды одной известной марки. У группы The Hardkiss тоже есть требования к организаторам выступлений. Ими Юлия Санина поделилась на съемках шоу «Дети против звезд» (Новый канал).

– В райдер мы вписываем хумус с овощами. Также просим приносить в гримерку сухофрукты, – признается фронтвумен. – Просто концерты заканчиваются поздно, и нам нужна легкая еда, чтобы перекусить. Если честно, в нашем райдере больше технических заморочек, чем бытовых. Например, раньше мы не разрешали снимать на саундчеке. Сейчас тоже не любим, когда кто-то присутствует на репетиции, для нас это интимный процесс. Просим организаторов, чтобы перед выходом группы на сцену в зале было темно и тихо, чтобы мы не выходили под чью-то музыку, и чтобы нас долго не представляли, перечисляя все регалии.

Кстати, услышать уникальный голос фронтвумен группы The Hardkiss можно будет не только на концерте. Но и сегодня в 19:00 на Новом канале во время премьеры шоу «Дети против звезд». Юлия Санина сразится с 9-летней девочкой в индивидуальном баттле по вокалу. Будет невероятно!

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