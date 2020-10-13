Даша Трегубова занималась мелким хулиганством в школе

Актриса и телеведущая Даша Трегубова призналась, что у нее были проблемы с поведением

В сериале «Первые ласточки» Даша Трегубова сыграла богатенькую маму наркозависимой дочери. Сама женщина, по сюжету, страдала алкоголизмом. Реальная жизнь актрисы более благополучна. У нее нет зависимостей. Не была она замечена и в скандалах. А вот в школьные годы Даша любила подебоширить. Об этом актриса вспомнила на съемках шоу «Дети против звезд» (Новый канал).

– Я не делала что-то ужасное, – рассказывает телеведущая. – Просто в школе мне было скучно придерживаться какого-то заведенного порядка, поэтому немного его нарушала. Как-то в журнале поставила двойки одиннадцатиклассникам, которые мне не нравились. И меня разоблачили! А еще когда-то засунула куртку одноклассника за стекло между оконными рамами. Ее невозможно было достать. Совершала мелкое хулиганство, и когда меня на нем ловили, получала двойки за поведение.

Несмотря на это Даша Трегубова имела хорошую репутацию в школе.

– Была отличницей, поэтому меня очень хвалили учителя, – вспоминает она. – Очень нравились уроки украинской и мировой литературы. Я до сих пор люблю читать, особенно поэзию.

Знания отечественной литературы телеведущая покажет в шоу «Дети против звезд». Она попробует обыграть юную соперницу, которая в свои шесть лет знает наизусть около 20 стихов украинских поэтов. Чем закончится баттл – узнаете в среду в 19:00 в шоу «Дети против звезд» на Новом канале.

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