Ivan NAVI принял участие в массовой драке: «Их было 20 человек»

Известный певец вспомнил, как рос в криминальном районе

Шоу «Дети против звезд» (Новый канал) навеивает на взрослых участников воспоминания о своем детстве. Не у всех оно было беззаботным. Певец Ivan NAVI рос во львовском районе Левандовка и после школы спешил на тренировки по боксу. Но иногда приходилось защищать честь кулаками не только на ринге.

– Я вырос в районе Львова, который в те времена держал в страхе весь город, – вспоминает артист за кулисами шоу. – Тогда практиковались «стрелы» и «качели». «Стрела» – когда дрались один на один. А «качели» – когда толпа билась с толпой.

Самая массовая драка в жизни исполнителя произошла во время празднования последнего звонка.

– Нас, 16-летних пацанов, было около 40 человек. С другой стороны – около 20 мужчин по 25-30 лет, – рассказывает артист. – Мы хорошенько праздновали последний звонок и что-то не поделили с той компанией. Уже не помню, что. Страшно было, когда в ход пошли доски из забора. Ты просто не видел, с какой стороны прилетало. Слава Богу, обошлось без серьезных травм и синяков. Но домой я пришел в разорванной рубашке.

Вспомнить тренировки по боксу певцу пришлось и на съемках «Дети против звезд». Правда, он не показывал боевые приемчики, которые использовал на ринге. Иван продемонстрировал прыжки на скакалке. С помощью этого девайса боксеры тренируют выносливость и правильное дыхание. Артист попробовал обскакать 11-летнюю девочку. Баттл закончился победой детей. Какие еще таланты покажут участники – смотрите каждую среду в 19:00 в шоу «Дети против звезд» на Новом канале.

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