Сергей Притула рассказал, как помогает сыну учиться

Ведущий «Дети против звезд» (Новый канал) раскритиковал школьные учебники по гуманитарным дисциплинам

О своем детстве Сергей Притула вспоминает с удовольствием. Ему есть чем гордиться. Сергей хорошо учился и закончил школу с золотой медалью. Этой весной ведущий похвастался в соцсетях, что его сын не отстает от отца – Дмитрий закончил шестой класс с грамотой. Неужели звездный папа ориентирует сына на золотую медаль?

– Дмитру я не вказую, як учитися, – делится Притула. – У нього зовсім інше ставлення до школи, аніж у мене – дитини, яка навчалася за часів Радянського Союзу. Він сприймає школу не як Голгофу, а як місце, де має визначитися з пріоритетами на вищу освіту. І це мені дуже імпонує.

Однако не все так гладко в учении, как кажется на первый взгляд.

– Мені дуже не подобається те, що я бачу в підручниках свого сина, особливо з гуманітарних предметів, які обожнюю, – признался ведущий на съемках шоу «Дети против звезд». – Історія, географія – це такі цікаві дисципліни. Там можна просто потонути в усяких фактах і подіях. А вони прописані сухою, безбарвною мовою, якою неможливо зачепити школяра. Діти не люблять зазубрювати дати, імена та прізвища. Вони це роблять із задоволенням крізь призму цікавих подій.

Поэтому Сергей Притула учит сына искать дополнительную информацию в других источниках.

– Я допомагаю Дмитру робити уроки. Але не роблю їх замість нього. Просто якщо в якійсь темі знаю щось додатково, розказую йому про це, – говорит Сергей. – Приміром, на зйомках «СуперІнтуїції» я познайомився з людиною, яка працювала на українській антарктичній станції «Академік Вернадський». До того не знав жодного полярника, і мені було цікаво з ним поспілкуватися. Він розказав мені, як вони добираються на станцію – з Києва через Стамбул у Ліму, з Перу – на самий південь Південної Америки, звідти – пливуть корабликом. Це займає кілька тижнів. Коли дитина розказує таке у школі, однокласники сидять із відкритими ротами. Адже це щось, чого немає в підручнику.

Пригодятся ли эти знания во время общения ведущего с участниками шоу «Дети против звезд» – смотрите каждую среду в 19:00 на Новом канале.

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