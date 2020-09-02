Оля Полякова пришла в школу без юбки

Певица призналась, почему попала в такую щекотливую ситуацию

Звезды отечественного шоу-бизнеса уже в школьные годы демонстрировали свою креативность и неординарность. И, конечно же, без казусов не обходилось. Во время съемок программы «Дети против звезд» (Новый канал) певица Оля Полякова поделилась смешной историей, которая с ней произошла в средних классах.

– Однажды я пришла в школу без юбки, – говорит Полякова. – Представляете? Когда сняла верхнюю одежду, то работница гардероба удивленно у меня спросила: «Оля, так должно быть»?

Посмотреть эту публикацию в Instagram polyakovamusic 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

По словам певицы, она просто забыла надеть юбку. Видимо, очень спешила на урок.

– Перед гардеробщицей стояла в одних серых колготках, – рассказывает Полякова. – Знаете, когда-то были такие ужасные, с полосками на заднице (улыбается). Пришлось возвращаться домой и переодеваться.

В новом сезоне программы «Дети против звезд» Оля Полякова продемонстрирует свой тайный талант и сойдется в баттле с талантливым ребенком. Кто победит? Включайте осенний сезон «Дети против звезд» на Новом канале.

Больше новостей:

«Дети против звезд»: как Даша Астафьева лечила птиц, а Екатерина Кухар «общалась» вилками

Сергей Притула донашивал вещи за старшим братом

Амадор Лопес – о 1 сентября в Венесуэле: зажигательная костюмированная вечеринка