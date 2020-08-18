«Дети против звезд»: как Даша Астафьева лечила птиц, а Екатерина Кухар «общалась» вилками

Новый канал начал съемки второго сезона шоу «Дети против звезд», в котором юные дарования сразятся в уникальных умениях со знаменитостями

Три мегаталантливых ребенка против троих мегапопулярных взрослых. Баттлы один на один и стенка на стенку. Кто кого – решит таинственный Мегамозг. А подзадорит и успокоит – ведущий шоу Сергей Притула.

– Цей сезон буде цікавішим за попередній, – уверен Притула. – Тому що була проведена робота над помилками. Річ у тім, що це не придбаний за кордоном формат, а власна розробка каналу. Коли ти робиш з нуля, це дещо складніший шлях, ніж купити готову «Біблію», де все розписано: починаючи від того, як має виглядати ведучий, і закінчуючи тим, де має стояти камера, і які мають бути декорації. Мені особисто минулого року було дещо дискомфортно на двох ділянках шоу – початок і кінець програми. Початок виглядав доволі «сирим» – з викиданням і розкиданням іграшок у першому раунді. Було зрозуміло, що в дітей жодних шансів. Іноді зірки піддавалися. Те ж саме і у фіналі. Неважливо, скільки скарбничок вилазило в команди дітей – завдяки тому, що в дорослих більші руки, вони могли набирати більше монет, навіть якщо в них з’являлася лише одна скарбничка. В новому сезонi груповi конкурси змiнилися.

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Чего только вы не увидите в свежих выпусках шоу! Дети и их взрослые соперники будут спасать город от инопланетян, отвечать на вопросы викторины, стоя на балансборде и передавая друг другу аквариум, чинить сломанный автомобиль и даже показывать фокусы. А в финале – носить драгоценности через полосу препятствий. Плюс, изменились декорации студии, хронометраж шоу и количество участников в командах. А Мегамозг заговорил женским голосом. Чьим? Ну, не раскрывать же все карты сразу!

Кстати, чтобы улучшить формат шоу, команда привлекла лучших специалистов – детей сотрудников:

– Они делились мыслями, говорили, что им нравится из наших разработок, а что нет, некоторые забраковали. Даже предлагали свои идеи, – раскрывает нюансы руководитель проекта Максим Пастухов. – Так у нас появились «молнии времени» вместо сфер и кристаллы вместо монет в финальном конкурсе. Дети протестировали сложные раунды с масштабными декорациями – стреляли из пушек по НЛО и проходили полосу препятствий. Они были в восторге и просили привлекать к созданию проекта еще.

Во втором сезоне звезды и дети продемонстрируют еще больше уникальных умений. Екатерина Кухар покажет знание этикета и будет «разговаривать» с помощью вилок и ложек, Влад Яма сыграет в бадминтон, а Даша Астафьева придет за реваншем. В прошлом году она проиграла в индивидуальном баттле – хоккее на траве. На этот раз Даша покажет новый талант – знания в орнитологии. Сдаваться артистка не собирается!

– Мне очень нравится соревноваться с детьми, – признается Даша. – Заряжаюсь их энергетикой и шкодной атмосферой. Рада, что выбрали эту тему для баттла, ведь птицы окружают меня всю жизнь. Я не раз спасала и ухаживала за пернатыми.

Получится ли у детей разгромить взрослых – узнаем этой осенью на Новом канале.