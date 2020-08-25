Сергей Притула донашивал вещи за старшим братом

Ведущий вспомнил, как его собирали в школу перед первым сентября

Пока Новый канал снимает второй сезон «Дети против звезд», у ведущего Сергея Притулы минимум времени на отдых. Кроме работы на съемочной площадке, у него есть и другие заботы, например, собрать сына в школу. Нужно купить все самое необходимое – канцелярию, рюкзак, одежду. Сейчас с поиском товаров нет проблем, а вот в детстве Сергея Притулы сборы в школу были тем еще квестом.

− Якщо порівняти мої шкільні роки у класі третьому і класі сьомому, то сьомий, звісно ж, мені подобався більше, − рассказывает ведущий Нового канала. − По-перше, нам відмінили обов’язкову шкільну форму. Моє покоління пам’ятає цю жахливу форму коричневого кольору, або ж не менш жахливу синього, але чомусь вона вважалася мажорною. Потихеньку відходили в небуття вкладиші Turbo, а на перервах крутими були ті, в кого був тетрис. Єдине, що залишалося незмінним – це батьківські клопоти перед 1 вересня. Вибір необхідного для школи у райцентрі був такий собі. Тож мама регулярно брала мене з братом до Тернополя і починалася та «довга дорога в дюнах». Бо зошити брались в одному місці, портфель у другому, сорочки в третьому, спортивне взуття в четвертому. Ну, це в багатші роки. В бідніші просто частина того, в чому ходив старший брат, спокійно доношувалася мною.

Школьный инвентарь для своего сына Сергей купил в интернете, чтобы поменьше контактировать с людьми в магазинах. Ведь лишняя осторожность в условиях пандемии не повредит.