Амадор Лопес – о 1 сентября в Венесуэле: зажигательная костюмированная вечеринка

Певец рассказал Новому каналу, как ученики возвращаются в школу на его родине

Снова школа. Но после шестимесячного карантина это лучший день для школьников. И не только потому, что они снова сядут за парты, они наконец встретятся со своими друзьями. Во время съемок программы «Дети против звезд» (Новый канал) украино-венесуэльский певец и хореограф Амадор Лопес поделился своими воспоминаниями о праздновании Дня знаний в Венесуэле.

– После всех официальных торжеств у нас всегда была вечеринка, – говорит певец. – Поэтому мы очень ждали начала учебного года. Признаюсь, я всегда опаздывал на праздник. Приходил, когда в конце уже пели гимн. Представляете? (улыбается). Не знаю, почему так происходило.

По словам Амадора, вечеринки были тематические. Ученики продумывали себе образы и костюмы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram amadorlopez_rumberos 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Карнавал в Венесуэле в феврале, но мы себе организовывали мини-версию после школьной линейки, – рассказывает парень. – Больше всего мне запомнилась вечеринка в индийском стиле. Было атмосферно, ярко и феерично.

Амадор в школе был отличником. Признается, что среди любимых предметов были химия и трудовое обучение.

– Обожал что-то делать своими руками, – рассказывает певец. – Кстати, эти навыки помогают, когда я придумываю себе сценические костюмы. Могу не только нарисовать, но и показать портнихе, где сделать стежки.

В новом сезоне программы «Дети против звезд» Амадор Лопес покажет зрителям, как владеет рапирой. Ведь не все знают, что певец – чемпион мира по фехтованию! Включайте Новый канал, чтобы не пропустить.

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