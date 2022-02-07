Не пропусти продолжение приключений Васи и Любани в столице – смотри онлайн комедийный сериал Будиночок на щастя 3 сезон 3 серия от 07.02.2022 на сайте Нового канала! Макс не может выбросить Машу из головы, потому впадает в депрессию. Любаня решает, что единственный способ залечить его душевные раны, это отдохнуть по-мужски. В 3 серии Будиночок на щастя 2022 она отправляет Васю и Макса в стриптиз-клуб и даже не подозревает, что из-за этого путешествие в Болгарию окажется под угрозой. В какую беду попадет Вася? Чем закончится очередная попытка Макса помириться с Машей? Смотри онлайн сериал Будиночок на щастя сезон 3 серия 3.

Будиночок на щастя 3 сезон – смотреть онлайн 2 серию

Будиночок на щастя 3 сезон