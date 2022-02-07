Смотри онлайн сериал Будиночок на щастя 3 сезон 2 серия от 07.02.2022 на сайте Нового канала! Макс приехал к маме и прихватил с собой Любаню и Васю. Он решил немного пожить в Киеве, чтобы придумать план возвращения Маши. Вася и Люба зря не теряли времени и воспользовались тем, что сейчас в столице. Они решили реализовать очень давнюю мечту – купить путевку в Болгарию. Хочешь узнать, чем кончился поход в турагентство? Смотри онлайн сериал Будиночок на щастя 2022 серия 2.

Тем временем подруги придумали, как вытащить Машу из депрессии. Они приготовили ей сюрприз – встречу с бывшим. Девушки уверены, что это самый лучший способ забыть другого бывшего. Как на это отреагирует Маша? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн сериал Будиночок на щастя сезон 3 серия 2.

Будиночок на щастя 3 сезон – смотреть онлайн 1 серию

Будиночок на щастя 3 сезон