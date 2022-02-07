Не пропусти продовження пригод Васі та Любані у столиці – дивись онлайн комедійний серіал Будиночок на щастя 3 сезон 3 серія від 07.02.2022 на сайті Нового каналу! Макс не може викинути Машу з голови, тому впадає в депресію. Любаня вирішує, що єдиний спосіб залікувати його душевні рани, це відпочити по-чоловічому. У 3 серії Будиночок на щастя 2022 вона відправляє Васю та Макса у стриптиз-клуб і навіть не підозрює, що через це їхня омріяна подорож у Болгарію опиниться під загрозою. У яку халепу потрапить Вася? Чим закінчиться чергова спроба Макса помиритися з Машею? Дивись онлайн серіал Будиночок на щастя сезон 3 серія 3.

Будиночок на щастя 3 сезон – дивитися онлайн 2 серію

Будиночок на щастя 3 сезон