Смотри онлайн спецвыпуск ситкома Будиночок на щастя. Бурбон времени 2 серия от 24.08.2021 на сайте Нового канала! При попытке выбраться из 1996 года Вася и Люба встретят серийного поджигателя, который пригрозит сжечь их дом. Сможет ли веселая парочка придумать гениальный план, как защитить свои хоромы и вернуться в 2021 год?

Во 2 серии спецвыпуска Будиночок на щастя ко Дню Независимости Васю и Любу арестует милиция из-за подозрения в шпионаже. Смогут ли герои объяснить правоохранителям из 1996 года, что такое мобильный телефон? Не пропусти приключения любимой парочки из Сеньковки – смотри онлайн ситком Будиночок на щастя. Бурбон времени серия 2.

Смотреть онлайн 1 серию спецвыпуска Будиночок на щастя от 24.08.2021