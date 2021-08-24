Смотри онлайн спецвыпуск ситкома Будиночок на щастя 1 серия от 24.08.2021 на сайте Нового канала! Вася и Макс переделали старый самогонный аппарат и установили на него солнечные батареи. Они очень гордились своим творением, но даже не подозревали, какие сюрпризы и приключения оно принесет.

В спецвыпуске Будиночок на щастя ко Дню Независимости Вася попытается выгнать лучший самогон в мире, но вместо этого вместе с Любой перенесется в прошлое. Бочковой квас, конфеты-петушки на палочке, купоны, телефонные будки, розовые лосины и полосатые спортивные костюмы – привет, 1996 год. Герои встретят себя молодых и вспомнят, как зарождались их чувства. Однако перед ними встанет непростая миссия – вернуться в 2021 год и защитить свой дом от серийного поджигателя. Смотри онлайн Будиночок на щастя. Бурбон времени 1 серия и узнай, как Люба и Вася совершили путешествие в прошлое.

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