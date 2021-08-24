Дивись онлайн спецвипуск ситкому Будиночок на щастя. Бурбон часу 2 серія від 24.08.2021 на сайті Нового каналу! Під час спроби вибратися з 1996 року Вася та Люба зустрінуть серійного палія, який пригрозить спалити їхню хату. Чи зможе весела парочка вигадати геніальний план, як захистити свій будинок і повернутися в 2021 рік?

У 2 серії спецвипуску Будиночок на щастя до Дня Незалежності Васю та Любу арештує міліція за підозру у шпигунстві. Чи зможуть герої пояснити правоохоронцям з 1996 року, що таке мобільний телефон? Не пропусти пригоди улюбленої парочки з Сеньківки – дивись онлайн ситком Будиночок на щастя. Бурбон часу серія 2.

Дивитися онлайн 1 серію спецвипуску Будиночок на щастя від 24.08.2021