Дивись просто зараз ситком Будиночок на щастя 6 сезон 32 серія від 09.10.2025 на сайті Нового каналу та побачиш, як знайдена коробка з речами колишньої Макса ледь не стала приводом для відміни весілля!

Даша не стримує емоцій від знахідки, і Макс просить Васю позбутися речей з минулого, але той, як завжди, примудряється провалити навіть найпростіше завдання. Декілька невірних слів – і Даша вирішує втекти просто з власного весілля! Чи вдасться Васі зі своїм другом дільничим урятувати весілля й повернути Дашу додому, поки не стало запізно? Чи допоможе їм пес-слідопит? Вмикай нову серію комедії Будиночок на щастя – де кохання героїв знову проходить перевірку на міцність!

