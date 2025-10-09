09 жовтня

Даша та Макс влаштували перестрілку, як ковбої! Будиночок на щастя. Сезон 6. Серія 31

Дивись просто зараз ситком Будиночок на щастя 6 сезон 31 серія від 09.10.2025 на сайті Нового каналу – не пропусти уявне кіно, в якому Даша з Максом стали героями вестерну, а Вася з Любанею влаштували танці в найкращих традиціях Боллівуду!

Планові відключення світла зірвали перегляд фільму друзів, але уява спрацювала краще за будь-яке кіно на екрані! Тепер сеньківці перенеслися на Дикий захід, де вирішують питання, як ковбої, і з’ясовують стосунки з піснями та танцями в індійській мелодрамі! Не пропустіть яскраву серію ситкому Будиночок на щастя, де фантазії перетворюються на кумедну пригоду!

