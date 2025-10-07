Дивись просто зараз ситком Будиночок на щастя 6 сезон 27 серія від 07.10.2025 на сайті Нового каналу – дізнайся, як Вася разом із другом-поліцейським вирішив підзаробити на новій справі – розробити ігровий автомат, який нібито дарує великі виграші. Проте сталося не як гадалося… Коли на кону великий бізнес – між Васею та його партнером спалахує справжня боротьба за гроші! Вмикай 27 серію української комедії Будиночок на щастя, щоб побачити більше!

Паралельно Любаня вирішує взятися за виховання Даші й навчити її бути ідеальною господинею, яка вміє готувати. Та насправді серйозне випробування сталося для Макса та самої Любані, яким довелося куштувати всі ці витвори кулінарного мистецтва. Чим здивує Даша? Покаже український серіал Будиночок на щастя 6 сезон!

