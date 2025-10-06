Дивись просто зараз ситком Будиночок на щастя 6 сезон 26 серія від 06.10.2025 на сайті Нового каналу!

Василь не може повірити своєму щастю – до нього приїхав син, про існування якого він не знав. Для героя це справжнє диво, адже хлопець виявився успішним криптовалютним трейдером. Вася відчуває гордість і надію, що саме цей син допоможе йому вирватись із Сеньківки до столиці. Чи стане ця зустріч початком нового розкішного життя? Покаже 26 серія українського серіалу Будиночок на щастя 6 сезон.

Проте для Любані та Назарчика новина стає справжнім ударом. Ще б пак: батько ледве приділяє їм увагу, а тепер з’явився конкурент, який може остаточно забрати його з родини. Що придумає Любаня, щоб повернути чоловіка та позбавитися небажаного позашлюбного сина? Дивись Будиночок на щастя 6 сезон 26 серія та дізнайся!

