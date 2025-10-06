06 жовтня

Вася зустрічає з обіймами нового сина. Будиночок на щастя. Сезон 6. Серія 26

Дивись просто зараз ситком Будиночок на щастя 6 сезон 26 серія від 06.10.2025 на сайті Нового каналу!

Василь не може повірити своєму щастю – до нього приїхав син, про існування якого він не знав. Для героя це справжнє диво, адже хлопець виявився успішним криптовалютним трейдером. Вася відчуває гордість і надію, що саме цей син допоможе йому вирватись із Сеньківки до столиці. Чи стане ця зустріч початком нового розкішного життя? Покаже 26 серія українського серіалу Будиночок на щастя 6 сезон.

Проте для Любані та Назарчика новина стає справжнім ударом. Ще б пак: батько ледве приділяє їм увагу, а тепер з’явився конкурент, який може остаточно забрати його з родини. Що придумає Любаня, щоб повернути чоловіка та позбавитися небажаного позашлюбного сина? Дивись Будиночок на щастя 6 сезон 26 серія та дізнайся!

Дивитись онлайн Будиночок на щастя
Дивитись онлайн Будиночок на щастя 6 сезон
Дивитись онлайн Будиночок на щастя 6 сезон 25 серія

Новий каналБудиночок на щастяСезон 6
Новини каналу
Новини каналу
Вася зустрічає з обіймами нового сина. Будиночок на щастя. Сезон 6. Серія 26

«Сам не жартую й нікому не дозволю»: Павло Зібров – про табу в гуморі

06 жовтня
Вася зустрічає з обіймами нового сина. Будиночок на щастя. Сезон 6. Серія 26

«Зустрічались тишком-нишком»: Юлія Буйновська – про чоловіка-актора

06 жовтня
Вася зустрічає з обіймами нового сина. Будиночок на щастя. Сезон 6. Серія 26

«Дідусь – директор школи»: Андрій Черепущак – про навчання без привілеїв

03 жовтня
Показати більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь