Дивись просто зараз ситком Будиночок на щастя 6 сезон 25 серія від 06.10.2025 на сайті Нового каналу – тут відкриваються нові таланти Васі!

Василь упевнений: його талант має оцінити вся країна. І тепер він вирішує заробити та прославитися на шоу Розсміши коміка по-сеньківськи. Заручившись підтримкою друзів, Вася виходить на сцену, переконаний, що сміх і гроші вже в кишені. Та чи так це буде? Схоже, знов все накрилося мідним тазом, бо дехто з конкурентів вкрав його жарти. Хто це був? Дивись комедію Будиночок на щастя 6 сезон 25 серія та дізнайся!

Тим часом Даша намагається продати будинок, мріючи про нове життя в столиці. Та щоразу на її шляху виникають несподівані перешкоди. Цього разу – справжня міна! Невже Дашин омріяний переїзд знову відкладеться? Вмикай 25 серію серіалу Нового каналу та дізнавайся всі подробиці!

