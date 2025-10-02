Дивись просто зараз ситком Будиночок на щастя 6 сезон 24 серія від 02.10.2025 на сайті Нового каналу!

Василь знайшов черговий спосіб наблизити свою мрію про Київ, і для цього він починає стрімити в соцмережах. Його нова «робота» виглядає досить дивно: щоб отримати донати, він мусить виконувати абсурдні завдання від підписників: з’їсти пекучий перець чи навіть запустити живого рака просто собі в труси!

Найбільш очікуваним для його підписників стане прямий ефір із Любанею. Щоправда, Любка не знала, що стала зіркою Сеньківки, бо раділа від повернення блудного чоловіка. Так для Василя легкі гроші обернулися новим провалом. Не пропусти новий епізод української комедії Будиночок на щастя 6 сезон, щоб дізнатися, що там в ефірі витворяли Любка з Васею!

