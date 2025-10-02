02 жовтня

Повернення блудного чоловіка? Будиночок на щастя. Сезон 6. Серія 24

Дивись просто зараз ситком Будиночок на щастя 6 сезон 24 серія від 02.10.2025 на сайті Нового каналу!

Василь знайшов черговий спосіб наблизити свою мрію про Київ, і для цього він починає стрімити в соцмережах. Його нова «робота» виглядає досить дивно: щоб отримати донати, він мусить виконувати абсурдні завдання від підписників: з’їсти пекучий перець чи навіть запустити живого рака просто собі в труси!

Найбільш очікуваним для його підписників стане прямий ефір із Любанею. Щоправда, Любка не знала, що стала зіркою Сеньківки, бо раділа від повернення блудного чоловіка. Так для Василя легкі гроші обернулися новим провалом. Не пропусти новий епізод української комедії Будиночок на щастя 6 сезон, щоб дізнатися, що там в ефірі витворяли Любка з Васею!

Дивитись онлайн Будиночок на щастя

Дивитись онлайн Будиночок на щастя 6 сезон

Дивитись онлайн Будиночок на щастя 6 сезон 23 серія

Новий каналБудиночок на щастяСезон 6
Новини каналу
Новини каналу
Повернення блудного чоловіка? Будиночок на щастя. Сезон 6. Серія 24

Індійське кіно, «Матриця» та байкер: Назар Задніпровський заінтригував образами

29 вересня
Повернення блудного чоловіка? Будиночок на щастя. Сезон 6. Серія 24

Білий посуд, фонтан для песика та курс з ШІ: на що учасники «Поля» витратили виграш

25 вересня
Повернення блудного чоловіка? Будиночок на щастя. Сезон 6. Серія 24

«Це мій біль»: чого Фімі Константиновському не вистачає в гумористичних шоу

24 вересня
Показати більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь