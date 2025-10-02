Дивись просто зараз ситком Будиночок на щастя 6 сезон 23 серія від 02.10.2025 на сайті Нового каналу

Василь давно марить життям у столиці, але поки що мрії не збувалися. Тепер він знайшов новий спосіб – через знайомства онлайн. Він вірить, що там він зустріне заможну жінку, яка допоможе вирватись із села та відкрити шлях у нове життя в Києві. Та чи дійсно все так просто, як він собі придумав?

Любаня вчасно втрутилися й придумала, як не дозволити коханому Василю назавжди втекти з дому. Який хитрий план вона придумала? І яким конфузом закінчиться ця авантюра? Вмикай Будиночок на щастя 6 сезон 23 серія та дізнайся всі відповіді!

