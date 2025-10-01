Дивись просто зараз ситком Будиночок на щастя 6 сезон 22 серія від 01.10.2025 на сайті Нового каналу та дізнайся, до яких хитрощів вдасться Любаня, щоб повернути Васю нарешті додому. Чи повірить Вася у свою «хворобу»? Покаже новий епізод українського серіалу Будиночок на щастя!

Даша та Макс тим часом переживають новий етап у стосунках – романтика починає зникати, а на перший план виходить побут. Дівчина раптом помічає недоліки коханого і починає замислюватися, чи справді Максим є її долею. Чи витримає пара це випробування та зможе зберегти почуття? Відповідь дізнаєтесь у комедії 2024 Будиночок на щастя 6 сезон 22 серія.

А тим часом Любаня знову влаштовує авантюру. Вона вирішує налякати Василя вигаданою деменцією: підмовляє сусідів на розіграш сценки та навіть домовляється з лікарем. Та чи повернеться Вася додому? Дивіться нову серію українського серіалу Будиночок на щастя 6 сезон онлайн на сайті Нового каналу!

