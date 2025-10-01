01 жовтня

У Сеньківці козячий вірус! Будиночок на щастя. Сезон 6. Серія 21

Дивись просто зараз ситком Будиночок на щастя 6 сезон 21 серія від 01.10.2025 на сайті Нового каналу та дізнайся, який вірус розповсюдив Вася в Сеньківці!

Все почалося з того, що Василь невдало поголився та вирішив приховати свій конфуз, вигадуючи новий вірус. Як це буває в невеличкому селі – новина швидко стає сенсацією і розлітається, як пожежа. Для селян нова епідемія як сніг на голову, та після COVID-19 вони швидко адаптувалися до дистанції та маскового режиму. Як це вплинуло на бізнес Макса та чому вірус допоміг йому уникнути бунту на фермі? Покаже комедійний серіал Будиночок на щастя 6 сезон – дивись онлайн 21 серію на сайті!

