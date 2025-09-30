Дивись просто зараз ситком Будиночок на щастя 6 сезон 20 серія від 30.09.2025 на сайті Нового каналу

Макс не втрачає надії закохати Дашу в Сеньківку та допомогти їй реалізувати творчий потенціал навіть у селі. Для цього він навіть розробляє маркетингову стратегію та обирає головну інфлюенсерку села – Любку. План простий: зробити так, щоб одяг Даші став популярним серед місцевих. Та чи спрацює це? Покаже комедійний серіал Будиночок на щастя 6 сезон 20 серія.

Конкуренція зростає на очах – Вася також має власний план, причому неординарний: шити пальто для свійських тварин. Чия ідея виявиться більш успішною та підкорить серця селян? Та чи відчує Даша, що нарешті почала реалізовуватися? Дивись серіал Нового каналу Будиночок на щастя 6 сезон 20 серія та дізнайся.

