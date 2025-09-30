30 вересня

Як Вася позбувся конкурента-ріелтора. Будиночок на щастя. Сезон 6. Серія 19

Дивись ситком Будиночок на щастя 6 сезон 19 серія від 30.09.2025 на сайті Нового каналу!

Даша з ентузіазмом почала продаж дому Макса, щоб швидше переїхати до столиці та реалізувати себе як дизайнер. Для цього навіть знайшла ріелтора, але схоже Максу такий сюрприз не сподобався, адже він вже передумав продавати будинок. Чи наважиться він зізнатися в цьому коханій? Покаже комедія Будиночок на щастя 6 сезон 19 серія.

Водночас Вася вирішив стати ріелтором, але не щоб допомогти друзям, а підзаробити. Чи вдасться йому переманити клієнтів у конкурента та знайти покупців? Відповідь – у 19 серії українського серіалу Нового каналу Будиночок на щастя 6 сезон.

Дивитись онлайн Будиночок на щастя

Дивитись онлайн Будиночок на щастя 6 сезон

Дивитись онлайн Будиночок на щастя 6 сезон 18 серія

