Дивись просто зараз ситком Будиночок на щастя 6 сезон 18 серія від 29.09.2025 на сайті Нового каналу та побачиш, як Макс вирішив взяти Дашу на екскурсію в село Сеньківка. Але приїхавши додому, Макс швидко засмутився через стан помешкання, в якому оселився Вася. На що він перетворив шикарний маєток батьків Макса? Побачиш у серіалі Будиночок на щастя 6 сезон.

Макс приймає рішення продати свій дім і повністю переїхати в столицю. Як на це відреагують його улюблені друзі Любаня та Вася? І чи готовий сам герой на такий радикальний крок заради свого міського спільного життя з Дашею? Вмикай 18 серію комедійного серіалу Нового каналу Будиночок на щастя, щоб дізнатися більше подробиць.

Дивитись онлайн Будиночок на щастя

Дивитись онлайн Будиночок на щастя 6 сезон

Дивитись онлайн Будиночок на щастя 6 сезон 17 серія