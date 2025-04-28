28 квітня

Похорон Василя та чудо в Сеньківці. Будиночок на щастя. Сезон 6. Серія 16

Дивись просто зараз ситком Будиночок на щастя 6 сезон 16 серія від 24.04.2025 на сайті Нового каналу та дізнайся, як у Сеньківці прощалися з Васею!

Василя не полишає страх перед київською мафією – він переконаний, що за ним слідкують, і він вирішив діяти на випередження згідно з філософією «немає людини-немає проблем». Щоб уникнути покарання за те, що поцупив валізу з євро, він вирішує зникнути… буквально. Та не просто так – а серйозно, зі сльозами добродушних сусідів, батюшкою й жалобними вимовами. Невже він зможе провернути інсценування своєї смерті та влаштувати власний похорон? Чи розкусять сеньківці цю виставу? Дивись українську комедію Будиночок на щастя 6 сезон 16 серія, щоб дізнатися, чим все обернеться.

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Дивитись онлайн Будиночок на щастя 6 сезон

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Похорон Василя та чудо в Сеньківці. Будиночок на щастя. Сезон 6. Серія 16

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Похорон Василя та чудо в Сеньківці. Будиночок на щастя. Сезон 6. Серія 16

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28 квітня
Похорон Василя та чудо в Сеньківці. Будиночок на щастя. Сезон 6. Серія 16

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