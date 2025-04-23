23 квітня

Нове життя Васі по-багатому. Будиночок на щастя. Сезон 6. Серія 15

Дивись просто зараз ситком Будиночок на щастя 6 сезон 15 серія від 23.04.2025 на сайті Нового каналу та дізнайся, як Василь почне нове розкішне та заможне життя в Сеньківці. Його фальшиві євро купюри розлітаються: то на новий гаджет, то на найм сусіда для роботи в городі. А Любці в цей час доведеться розбирати всі ті дрова, які вони наламали з Дашею. Дивись, як їй це вдасться у 15 серії українського ситкому Нового каналу Будиночок на щастя!

Макс тим часом окрилений новим коханням і вже не може стриматися, аби хутчіш перейти до наступного етапу зближення з Дашею. Та, схоже, дівчина на поспішає й з головою занурилася в роботу. Дивись, як розвиватиметься романтична лінія серіалу, – не пропусти Будиночок на щастя 6 сезон 15 серія на сайті Нового каналу!

Дивитись онлайн Будиночок на щастя

Дивитись онлайн Будиночок на щастя 6 сезон

Дивитись онлайн Будиночок на щастя 6 сезон 14 серія

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Нове життя Васі по-багатому. Будиночок на щастя. Сезон 6. Серія 15

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Нове життя Васі по-багатому. Будиночок на щастя. Сезон 6. Серія 15

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