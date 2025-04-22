Дивись просто зараз ситком Будиночок на щастя 6 сезон 14 серія від 22.04.2025 на сайті Нового каналу та дізнайся, в яку халепу на особистому фронті знов потрапив Макс, що йому довелося піти на побачення з начальницею Даші!

Щоб виправити свій черговий провал, Макс іде на відчайдушний крок – погоджується виконати будь-яке побажання владної начальниці Даші. Бізнесвумен не втрачає можливість провчити свою підлеглу та використовує цей шанс на повну! Та чи оцінить Даша старання Макса? Чи пробачить вона його чи все ж дівчина вирішить повернутись у Францію? Усе стане ясно в 14 серії українського серіалу Будиночок на щастя! Дивись онлайн комедію 2025 на сайті Нового каналу, щоб дізнатися, чи буде хепі-енд в романтичній історії Макса та Даші!

Дивитись онлайн Будиночок на щастя

Дивитись онлайн Будиночок на щастя 6 сезон

Дивитись онлайн Будиночок на щастя 6 сезон 13 серія