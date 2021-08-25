24 августа, специально ко Дню Независимости Украины, Новый канал выпустил спешл «Будиночка на щастя». Зрители смогли насладиться сразу двумя сериями любимого комедийного сериала, которые, к слову, уже есть на сайте и YouTube Нового! Но на этом сюрпризы не заканчиваются! Предлагаем перенестись на съемочную площадку сериала «Будиночок на щастя» и узнать, как снимался праздничный спецвыпуск. Скорее включай ролик, чтобы первым увидеть секретные кадры!

Смотри онлайн Будиночок на щастя 1 сезон

Смотри онлайн Будиночок на щастя 2 сезон