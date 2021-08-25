Новый каналБудиночок на щастя
25 августа

То, что осталось за кадром! Как снимали спецвыпуск сериала «Будиночок на щастя»

24 августа, специально ко Дню Независимости Украины, Новый канал выпустил спешл «Будиночка на щастя». Зрители смогли насладиться сразу двумя сериями любимого комедийного сериала, которые, к слову, уже есть на сайте и YouTube Нового! Но на этом сюрпризы не заканчиваются! Предлагаем перенестись на съемочную площадку сериала «Будиночок на щастя» и узнать, как снимался праздничный спецвыпуск. Скорее включай ролик, чтобы первым увидеть секретные кадры!

Смотри онлайн Будиночок на щастя 1 сезон

Смотри онлайн Будиночок на щастя 2 сезон

То, что осталось за кадром! Как снимали спецвыпуск сериала «Будиночок на щастя»
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