Дивись онлайн спецвипуск ситкому Будиночок на щастя 1 серія від 24.08.2021 на сайті Нового каналу! Вася і Макс переробили старий самогонний апарат і встановили на нього сонячні батареї. Вони дуже пишалися своїм витвором, але навіть не підозрювали, які сюрпризи та пригоди він принесе.

У спецвипуску Будиночок на щастя з нагоди Дня Незалежності Вася спробує вигнати найкращий самогон у світі, але замість цього разом з Любою перенесеться у минуле. Бочковий квас, цукерки-півники на паличці, купони, телефонні будки, рожеві лосини та смугасті спортивні костюми – привіт, 1996 рік. Герої зустрінуть себе молодих і пригадають, як народжувалися їхні почуття. Проте перед ними постане непроста місія – повернутися в 2021 рік і захистити свій будинок від серійного палія. Дивись онлайн Будиночок на щастя. Бурбон часу 1 серія і дізнайся, як Люба та Вася здійснили подорож у минуле.

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