24 серпня, спеціально до Дня Незалежності України, Новий канал випустив спешл «Будиночка на щастя». Глядачі змогли насолодитися відразу двома серіями улюбленого комедійного серіалу, які, до слова, вже є на сайті та YouTube Нового! Але на цьому сюрпризи не закінчуються! Пропонуємо перенестися на знімальний майданчик серіалу «Будиночок на щастя» та дізнатися, як знімався святковий спецвипуск. Швидше вмикай ролик, щоб першим побачити секретні кадри!

Дивися онлайн Будиночок на щастя 1 сезон

Дивися онлайн Будиночок на щастя 2 сезон