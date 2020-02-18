Художественный руководитель Дизель Шоу Егор Крутоголов – гость программы Кто против блондинок? 3 сезон 3 выпуск от 18.02.2020 на сайте Нового канала.

Рыба в сахаре, желудок барана и бычий пенис – вот что придется съесть Егору, чтобы победить в битве с блондой-бомбой. Также в шоу Кто против блондинок? 2020 Егор Крутоголов будет отгадывать самое популярное слово в мире и постигать тайны грузинского языка. Какой смысл заложили жители восточного берега Черного моря в слово шемомечама? Ответ ты узнаешь в интеллектуально-развлекательном проекте Кто против блондинок? 3 сезон 3 выпуск от 18.02.2020 прямо сейчас.

Кто против блондинок 2 выпуск от 11.02.2020 смотреть онлайн

Часть 2 Кто против блондинок 2020 выпуск 3 смотреть онлайн