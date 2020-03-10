Смотри онлайн шоу Кто против блондинок? 3 сезон 6 выпуск от 10.03.2020, в котором Косте Войтенко придется противостоять в интеллектуальных раундах самым светлым головам Украины.

Почему четыре сотни фанатов футбольного клуба Атлетик не смогли попасть на финал Лиги Европы в 2012 году? Как теннисистка Элина Свитолина публично благодарит маму за поддержку? И сможет ли Костя Войтенко обыграть блондинку в необычный баскетбол? Все это смотри в проекте Кто против блондинок? 3 сезон 6 выпуск от 10.03.2020 на сайте Нового канала.

Кто против блондинок 6 выпуск от 10.03.2020 смотреть онлайн

Часть 3 Кто против блондинок 2020 выпуск 6 смотреть онлайн