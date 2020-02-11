Справится ли Даниэль Салем с топ-блондинкой? Смотри в проекте Кто против блондинок? 3 сезон 2 выпуск от 11.02.2020.

По мнению немцев у Арнольда Шварценеггера есть всего один недостаток. Оказывается, у известного актера и бодибилдера слишком мягкий… Но что именно? Характер, голос или, может быть, нос? На этот вопрос и предстоит ответить Даниэлю Салему и блондинкам во втором туре шоу Кто против блондинок? 2020.

Суперигра заставит телеведущего и блондинку Елену перевоплотиться в стриптизеров. Кто из них окажется умнее и проворнее? Смотри прямо сейчас в проекте Кто против блондинок? 3 сезон 2 выпуск от 11.02.2020 на сайте Нового канала.

Часть 1 Кто против блондинок 2020 выпуск 2 смотреть онлайн