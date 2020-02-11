Даниэль Салем – второй гость в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 2 выпуск от 11.02.2020 на сайте Нового канала.

Креатив и оригинальность полтавских маркетологов поставят в тупик известного телеведущего. Какой рекламный слоган рассмешил Даниэля Салема и блондинок? Смотри во 2 выпуске шоу Кто против блондинок? 2020.

Блонда-бомба продемонстрирует свой талант находиться в нескольких местах одновременно. А таинственная американка Саманта расскажет о том, как получить самый долгий оргазм в истории. Все это смотрите в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 2 выпуск от 11.02.2020 прямо сейчас.

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Часть 2 Кто против блондинок 2020 выпуск 2 смотреть онлайн