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Video: Танцювальний батл із хитрою блондинкою. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 2 від 11.02.2020

Хто проти блондинок від 11.02.2020 - дивіться онлайн випуск 2 частина 3
Новий канал / Хто проти блондинок? / Сезон 3 / Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 2 / Танцювальний батл із хитрою блондинкою. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 2 від 11.02.2020
11 лютого

Танцювальний батл із хитрою блондинкою. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 2 від 11.02.2020

Чи впорається Даніель Салем із топ-блондинкою? Дивись у проекті Хто проти блондинок? 3 сезон 2 випуск від 11.02.2020.

На думку німців у Арнольда Шварценеггера є всього один недолік. Виявляється, у відомого актора й бодібілдера занадто м’який… Але що саме? Характер, голос або, можливо, ніс? На це запитання й доведеться відповісти Даніелю Салему та блондинкам у другому турі шоу Хто проти блондинок? 2020.

Супергра змусить телеведучого та блондинку Олену перевтілитися в стриптизерів. Хто з них виявиться розумнішим і спритнішим? Дивись просто зараз у проекті Хто проти блондинок? 3 сезон 2 випуск від 11.02.2020 на сайті Нового каналу.

Хто проти блондинок 2 випуск від 11.02.2020 дивитися онлайн

Танцювальний батл із хитрою блондинкою. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 2 від 11.02.2020
Даніель Салем стане асистентом фoкусниці. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 2 від ...
Даніель Салем продемонструє свою силу. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 2 від ...
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