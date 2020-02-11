Чи впорається Даніель Салем із топ-блондинкою? Дивись у проекті Хто проти блондинок? 3 сезон 2 випуск від 11.02.2020.

На думку німців у Арнольда Шварценеггера є всього один недолік. Виявляється, у відомого актора й бодібілдера занадто м’який… Але що саме? Характер, голос або, можливо, ніс? На це запитання й доведеться відповісти Даніелю Салему та блондинкам у другому турі шоу Хто проти блондинок? 2020.

Супергра змусить телеведучого та блондинку Олену перевтілитися в стриптизерів. Хто з них виявиться розумнішим і спритнішим? Дивись просто зараз у проекті Хто проти блондинок? 3 сезон 2 випуск від 11.02.2020 на сайті Нового каналу.

Хто проти блондинок 2 випуск від 11.02.2020 дивитися онлайн